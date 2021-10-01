عرقاب: الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي وبالكميات المطلوبة

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عزم الجزائر مواصلة إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي وبالكميات المطلوبة وذلك ضمن عقود الشراكة المبرمة بين البلدين.

وجدد عرقاب عقب جلسة العمل التي جمعته رفقة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، التزام الجزائر بمواصلة تزويد السوق الإسبانية بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي،وفق التعاقدات الموجودة بيت شركة سوناطراك والشركات الإسبانية.

ويضمن أنبوب الغاز الأورو مغاربي، الذي دخل حيز الاستغلال سنة 1996، الامداد بالغاز نحو اسبانيا انطلاقا من حاسي الرمل على مسافة 1400 كلم مرورا بالتراب المغربي، حيث يزود كل من اسبانيا والبرتغال بما مجموعه 10 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الاسبانية أن “الجزائر شريك في مجال الطاقة من الدرجة الأولى لإسبانيا. كما أنها كانت دائما شريكا موثوقا يفي بالتزاماته”.