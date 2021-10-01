سينماتيك الجزائر تكرم الراحل ياسف سعدي بعرض الوثائقي "يد حرة" 56 سنة بعد عرضه الأول

عرضت سينماتيك الجزائر يوم أمس الخميس الوثائقي "يد حرة" تكريما للمجاهد الراحل ياسف سعدي وهذا 56 سنة بعد العرض الوحيد لهذا العمل شهر أوت 1965 بقاعة السينما "افريقيا".

ويعد الوثائقي "يد حرة" وهو عمل من 26 دقيقة أخرجه الايطالي أنيو لورانزيني بمساعدة السينمائي محمد زينات من بين الأفلام الأربعة المنتجة من طرف شركة "قصبة فيلم" التي أسسها سنة 1964 الراحل ياسف سعدي ، صاحب رائعة "معركة الجزائر".

ويسرد الوثائقي "يد حرة" وهو أول عمل جزائري بالألوان تم انجازه بالتعاون مع تقنيين ايطاليين، عدة حلقات من الجزائر المكافحة و خلال السنوات الأولى من الاستقلال وهو وثائقي يذكرنا بالماضي لأجل تشييد أحسن للحاضر و التحضير لبناء المستقبل.

بعد الاستقلال, تخلى الراحل ياسف سعدي عن السلاح ليتفرغ الى السينما ويطلق شركته الجزائرية الأولى للسينما حيث قام قبل غلقها بالتنازل بالمجان عن عتاده الى المنتج العمومي الديوان الوطني للتسويق والصناعة السنيمائية.

وتوفي المجاهد ياسف سعدي في الـ 10 سبتمبر الماضي بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 93 سنة.