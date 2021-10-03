البطولة العالمية للجيدو (أواسط) : الجزائر تشارك بثلاثة مصارعين

شد المنتخب الوطني للجيدو (اواسط) الرحال الى مدينة أولبيا الايطالية, للمشاركة في البطولة العالمية المقررة في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 أكتوبر, حسب ما اعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للجيدو اليوم الاحد.

وسيشارك في البطولة العالمية للجيدو ثلاثة مصارعين جزائريين, ويتعلق الامر بكل من ديسي ميليسا (-48 كغ), عبد اللطيف المهدي بوبطرة (-60 كغ) و أحمد رباحي (-81 كغ).

وسيشرف على المصارعين كل من المدربين الوطنيين جميل بوناب و صوريا حداد, رفقة طبيب الفريق فريد لطرش, تحت قيادة رئيس البعثة أحمد قبايلي, عضو فدرالي بالاتحادية الجزائرية للجيدو.

و ستجرى عملية القرعة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية زوالا بالتوقيت الجزائري.