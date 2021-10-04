﻿ تصفيات مونديال-2022 : ''الخضر'' يباشرون التربص دون فغولي وبن سبعيني

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تربصه التحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) بمشاركة 24 لاعبا، مع غياب كل من سفيان فغولي ورامي بن سبعيني اللذان سيلتحقان يوم الأربعاء بالجزائر، وذلك تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للدور الثاني من تصفيات مونديال-2022 (المجموعة الأولى)، حسبما علمت ''واج'' من الهيئة الفدرالية.

ومن المتوقع أن يعلن عن غياب اللاعبين عن المواجهة الأولى يوم الجمعة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (سا 00ر20) بسبب الاصابة، في الوقت الذي تبقى فيها مشاركتهما في لقاء العودة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر (سا 00ر17) بملعب الجنرال "سييني كونتشي" غير مؤكدة.

وأدار الناخب الوطني، جمال بلماضي، مساء اليوم الاثنين الحصة التدريبية الأولى بمشاركة ولأول مرة، المهاجم الشاب لنادي لوغانو السويسري، محمد أمين عمورة (21 سنة) و وسط الميدان الهجومي لملعب رامس الفرنسي، إيلان قايس قبال (23 سنة)، بعد أن تأكد غياب لاعب الوسط الهجومي لنادي نابولي الايطالي، آدم وناس، بسبب الإصابة.

ويضاف غياب وناس الى مواطنيه محمد طاهرات (الغرافة/قطر) و رشيد غزال (بشكتاش/تركيا)، بسبب الإصابة ايضا .

وتستقبل التشكيلة الوطنية منتخب النيجر يوم الجمعة (سا 00ر20) بملعب "مصطفى تشاكر" (البليدة)، قبل التنقل للعاصمة نيامي للقاء العودة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر (سا 00ر17) بملعب الجنرال "سييني كونتشي".

وتتواجد الجزائر رفقة بوركينافاسو في المرتبة الأولى للمجموعة الأولى (4 نقاط) بعد إجراء جولتين، في الوقت الذي يحتل فيه منتخب النيجر (3 نقاط) المرتبة الثالثة وجيبوتي المرتبة الرابعة والأخيرة ب0 نقطة.