انتاج الجزائر سيرتفع الى952 ألف برميليوميا في نوفمبر

سيرتفع مستوى انتاج الجزائر من النفط من 942 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الحالي الى 952 ألف برميل في اليوم في نوفمبر 2021، حسبما تقرر اليوم الاثنين في الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك.

و حسب بيان صادر عن وزارة الطاقة و المناجم، فقد تحدد هذا المستوى من الانتاج خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد حيث تقرر "اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك"، يضيف ذات المصدر.

كما تمت الموافقة خلال هذا الاجتماع -يضيف نفس المصدر- على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر.

و أشاد الاجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط، يضيف نفس البيان .

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من نوفمبر المقبل، حسب ذات المصدر.

و حسب البيان فقد شارك السيد عرقاب في ذات اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أوت 2021.

و قد قام اعضاء اللجنة بتقييم أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أوت2021الذي بلغ 119%، يبرز ذات البيان.

للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري منذ يناير 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.