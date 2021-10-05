إستئناف نشاط النقل بالميترو يوم الخميس القادم

أعلن وزير النقل عيسى بكاي هذا الثلاثاء أنه سيتم رفع عدد قاطرات ميترو الجزائر الذي سيستأنف نشاطه يوم الخميس المقبل، وذلك للوقاية من وباء كورونا.

وأوضح بكاي في تصريحات صحفية خلال زيارة تفقدية لأشغال توسعة ميترو الجزائر هذا الثلاثاء، أن هذا الاجراء اتخذ لتفادي الضغط الكبير على وسيلة النقل هذه وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار, أكد الوزير أنه وجه تعليمات "صارمة" لفرض احترام البروتوكول الصحي على خطوط ميترو الجزائر.

كما سيسمح اجراء رفع عدد القاطرات بتقليص المدة الزمنية بين الرحلات.

وكانت وزارة النقل أعلنت مساء الاثنين عن استئناف نشاط ميترو الجزائر يوم الخميس 7 أكتوبر ابتداء من الساعة السادسة صباحا, وذلك بعد أكثر من سنة ونصف من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه الخطة "بمناسبة الدخول الاجتماعي" حسبما صرح به السيد بكاي الذي أشار أن ذلك سيساهم بشكل كبير في "خفض الضغط المروري بالعاصمة".

وعن أسباب توقف المترو, أكد أن القرار اتخذ "لحماية صحة المواطنين ".