البطولة العربية للأندية لكرة السلة: وداد بوفاريك يواجه الكويت الكويتي هذا الأربعاء

05/10/2021 - 13:34

يواجه وداد بوفاريك هذا الأربعاء  على الساعة 30ر19 بتوقيت الجزائر, نادي الكويت الكويتي, لحساب الدور ربع  النهائي من البطولة العربية للأندية لكرة السلة المتواصلة فعالياتها بمدينة  الإسكندرية المصرية.

و انهى وداد بوفاريك منافسات الدور الاول في المركز الثاني في مجموعته  الثالثة بمجموع 5 نقاط وراء المتصدر الاهلي المصري ب6 نقاط , ومتقدما على نادي  الفتح السعودي الذي حل ثالثا بمجموع 4 نقاط.

و في المقابلة التي جرت امس الاثنين لحساب الجولة الثالثة, فاز وداد بوفارك  على نادي شعب حضر موت اليمني بنتيجة 101-71, بعد ان كان ممثل الجزائر قد تجاوز  عقبة نادي الفتح بنتيجة 75-70 في مقابلة امتدت للوقت الاضافي في الجولة  الأولى, مقابل هزيمة واحدة امام متصدر المجموعة الاهلي المصري بـ 68-49.

و في حالة الفوز امام الكويت الكويتي, سيتأهل ابناء المدرب محمد يحيى الى  الدور نصف النهائي الذي سيتحدون فيه يوم الجمعة الفائز من المقابلة التي تنشط  من قبل الفتح الرباطي المغربي و نادي الزهراء التونسي.

و معلوم ان ممثل الجزائر الآخر في هذه البطولة العربية, اتحاد البليدة, كان  قد اقصي من المنافسة بعد خسارته امس الاثنين امام نادي الاتحاد الاسكندري  بنتيجة 92-82, في مقابلة الجولة الثالثة و الاخيرة من المجموعة الاولى.

و كانت هذه الهزيمة الثانية لفريق "مدينة الورود" في الدورة بعد الهزيمة  الاولى امام الفتح الرباطي المغربي (74-90), مقابل  انتصار واحد على نادي الميناء اليمني (85-65).

فيما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي المقررة ليوم  الاربعاء :

1. الفتح الرباطي (المغرب) - نادي الزهراء (تونس)   00ر16سا 

2. الاتحاد الاسكندري (مصر) - الوكرة (قطر)  30ر18سا 

3. الاهلي (مصر) - نادي بيروت (لبنان) 00ر17سا 

4. وداد بوفاريك (الجزائر) - نادي الكويت (الكويت) 30ر19سا 

الدور نصف النهائي (الجمعة):

الفائز من المقابلة (2) ضد الفائز من المقابلة (3)  00ر16سا 

الفائز من المقابلة (1) ضد الفائز من المقابلة (4)  30ر18سا.

وسوم:

رياضة, كرة السلة