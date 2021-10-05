البطولة العربية للأندية لكرة السلة: وداد بوفاريك يواجه الكويت الكويتي هذا الأربعاء

يواجه وداد بوفاريك هذا الأربعاء على الساعة 30ر19 بتوقيت الجزائر, نادي الكويت الكويتي, لحساب الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية لكرة السلة المتواصلة فعالياتها بمدينة الإسكندرية المصرية.

و انهى وداد بوفاريك منافسات الدور الاول في المركز الثاني في مجموعته الثالثة بمجموع 5 نقاط وراء المتصدر الاهلي المصري ب6 نقاط , ومتقدما على نادي الفتح السعودي الذي حل ثالثا بمجموع 4 نقاط.

و في المقابلة التي جرت امس الاثنين لحساب الجولة الثالثة, فاز وداد بوفارك على نادي شعب حضر موت اليمني بنتيجة 101-71, بعد ان كان ممثل الجزائر قد تجاوز عقبة نادي الفتح بنتيجة 75-70 في مقابلة امتدت للوقت الاضافي في الجولة الأولى, مقابل هزيمة واحدة امام متصدر المجموعة الاهلي المصري بـ 68-49.

و في حالة الفوز امام الكويت الكويتي, سيتأهل ابناء المدرب محمد يحيى الى الدور نصف النهائي الذي سيتحدون فيه يوم الجمعة الفائز من المقابلة التي تنشط من قبل الفتح الرباطي المغربي و نادي الزهراء التونسي.

و معلوم ان ممثل الجزائر الآخر في هذه البطولة العربية, اتحاد البليدة, كان قد اقصي من المنافسة بعد خسارته امس الاثنين امام نادي الاتحاد الاسكندري بنتيجة 92-82, في مقابلة الجولة الثالثة و الاخيرة من المجموعة الاولى.

و كانت هذه الهزيمة الثانية لفريق "مدينة الورود" في الدورة بعد الهزيمة الاولى امام الفتح الرباطي المغربي (74-90), مقابل انتصار واحد على نادي الميناء اليمني (85-65).

فيما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي المقررة ليوم الاربعاء :

1. الفتح الرباطي (المغرب) - نادي الزهراء (تونس) 00ر16سا

2. الاتحاد الاسكندري (مصر) - الوكرة (قطر) 30ر18سا

3. الاهلي (مصر) - نادي بيروت (لبنان) 00ر17سا

4. وداد بوفاريك (الجزائر) - نادي الكويت (الكويت) 30ر19سا

الدور نصف النهائي (الجمعة):

الفائز من المقابلة (2) ضد الفائز من المقابلة (3) 00ر16سا

الفائز من المقابلة (1) ضد الفائز من المقابلة (4) 30ر18سا.