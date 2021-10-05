مسرحية "سنيغ ايذورار" تكرّم بن إسماعيل وضحايا الحرائق

قدّم مسرح تيزي وزو الجهوي، هذا الثلاثاء، عرضًا أوليًا لتجربة "سنيغ ايذورار" (من أعالي الجبال) تكريمًا للفنان المرحوم جمال بن إسماعيل وضحايا الحرائق الأخيرة.

المسرحية، التي كتب نصها الكاتب العراقي فلاح شاكر وأخرجها الشيخ عقباوي، وأدى أدوارها ممثلو جمعية "ايتران" التابعة لايلولا اومالو، وقال عقباوي إنّ التجربة بمثابة "نشيد للحب كدواء شافٍ لأمراض عصرنا".

وتروي هذه المسرحية قصة امرأة فقدت حبيبها خلال الحرب ، قبل أن تلتقي خلال فترة حدادها جني ، طلبت منه أن يعيده إلى الحياة.

وأمام استحالة تلبية طلبها، اكتفى الجني بالعمل على استعادة المرأة لآخر ذكرياتها مع حبيبها، قبل أن تتحول علاقتها مع الجني إلى حب مستحيل.