المنتخب الوطني المحلي يواصل تحضيراته بمستغانم

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين تحضيراته بولاية مستغانم تحسبا للمقابلة الودية التي ستجمعه بنظيره البنيني يوم السبت بالملعب الاولمبي بوهران بداية من الساعة السابعة مساء.

ففي الحصة التدريبية الثانية له بأرضية ملعب "محمد بن سعيد" لمركب "رائد فراج" بمستغانم، عمل الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني مجيد بوقرة مع جميع عناصر التشكيلة بعد التحاق رباعي نادي بارادو ياسين تيتراوي، ايمن بوقرة، عادل بولبينة ومروان زروقي، وكذا لاعب اتحاد العاصمة بلال بن حمودة ونبيل لعمارة الذي ينشط في النادي الافريقي التونسي، حسب موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

واجرت عناصر المنتخب الوطني امس الثلاثاء الحصة الأولى بقاعة تقوية العضلات المتواجدة على مستوى مقر اقامتهم، قبل خوض التدريبات التي ركز فيها المدرب مجيد بوقرة على العمل الفني البدني.

تجدر الاشارة ان رباعي نادي بارادو كان قد استفاد من تدريبات فردية قبل الالتحاق بالمجموعة في نهاية الحصة التدريبية.

ويدخل هذا الموعد الودي في اطار استعدادات المنتخب الوطني للمحليين للكأس العربية للأمم قطر2021، المقررة في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر، اين سيخوض المنافسة ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كل من مصر ولبنان والسودان.