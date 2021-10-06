وزير المجاهدين: "نحن أقوياء بتاريخنا"

﻿ أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، هذا الأربعاء، أنّ "التصريحات الفرنسية الأخيرة لا تضرنا في شيء، ونحن على يقين أن تاريخنا الوطني هو الرصيد الذي يفتخر به كل الجزائريين ونحن أقوياء بتاريخنا وبصمودنا".

في الفضاء الخاص "الجزائر أمة" الذي بثته إذاعة الجزائر من وهران، قال الوزير: "إنّ الثورة الجزائرية ببعدها الوطني والدولي ثورة فريدة من نوعها ونحن لا نستغرب كثيرا من هؤلاء المضلّلين ودعاوى التشكيك والتحريف والتزوير للتاريخ الوطني، وما تم تداوله مؤخرًا من كلام يُراد به التظليل والمساس بهويتنا الوطنية".

وأضاف ربيقة أنّ "هذه التصريحات لابدّ أن نواجهها بحكمة وحنكة، وأعتقد أنها نتيجة إفرازات داخل المجتمع الفرنسي" و "نحن لا نتفاعل معها بهذه الكيفية وإنما بعقلانية".

وأكد الوزير "نركّز على تدريس تاريخ وطننا للشباب لنحميه فكريًا ولكي نحافظ على تاريخنا"، مشيرًا إلى أنّ "تفاعل الشباب مع موضوع التصريحات والتكالب على التاريخ الجزائري كان جدّ رائع، وأبان عن وعي منقطع النظير وهذا يشجعنا على مواصلة العمل الذي نهدف من خلاله إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية".