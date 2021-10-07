﻿ ﻿الانتخابات المحلية: تمديد فترة إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى الثامنة مساء هذا الخميس

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في بيان لها هذا الخميس, عن تمديد فترة إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى غاية الثامنة من مساء اليوم, تحسبا لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة لـ27 نوفمبر المقبل.

وجاء في البيان أنه: "تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر2021 أنه تم تمديد فترة إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021 للمصادقة عليها إلى غاية الساعة الثامنة (20:00) مساء من يوم الخميس 07 أكتوبر 2021".

ويأتي هذا القرار, مثلما أوضحه المصدر ذاته, "عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442, الموافق ل10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, وطبقا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2021 المتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 30 أغسطس 2021 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليها".

وقد "تم تكليف السيدتين والسادة منسقو السلطة المستقلة بالولايات بتبليغ السيدات والسادة رؤساء اللجان الانتخابية لمراجعة القوائم الانتخابية بنسخة من القرار المشار إليه أعلاه"