وزارة الصناعة تطلق عملية رسكلة الورق المستعمل في إدارات القطاع

أطلقت وزارة الصناعة ، هذا الخميس ، عملية لرسكلة الورق المستعمل على مستوى إدارتها المركزية وكذا إدارات الهيئات والمجمعات الصناعية التابعة لها، حسبما افادت الوزارة في بيان لها.

وسيتم توجيه الورق المسترجع نحو شركة "تونيك" لإنتاج الورق الذي ستعيد تدويره باعتماده كمادة أولية لإنتاج مختلف منتوجاتها الورقية، يضيف نفس المصدر.

وخلال لقاء، جمع كل الإدارات التابعة للوزارة، لشرح خطوات عملية الاسترجاع، ثمن وزير الصناعة، أحمد زغدار، هذه المبادرة التي تندرج في إطار تثمين النفايات والاقتصاد الأخضر.

كما شدد زغدار على "ضرورة احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتخلص من الوثائق الإدارية والأرشيف بعد رقمتنها".

و أوضحت الوزارة انه بالنظر لطبيعة نشاطها، تشكل الإدارات والهيئات موردا هاما للنفايات الورقية التي يسمح تثمينها بتقليص واردات المواد الأولية المستعملة في إنتاج الورق.