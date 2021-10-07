نقل ودية محليي المحاربين وسناجب البنين إلى بولوغين

تم نقل المباراة الودية بين المنتخب الجزائري و نظيره البنيني للاعبين المحليين, التي كانت مقررة هذا السبت بالملعب الجديد بوهران, الى "عمر حمادي" ببولوغين (الجزائر العاصمة), حسب ما اعلنته اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وكتبت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي : "بهدف الحفاظ على مرافق الملعب الجديد بوهران, تم نقل المباراة بين الجزائر والبنين, التي كانت مبرمجة بوهران, الى ملعب عمر حمادي ببولوغين".

كما تم تقديم انطلاق اللقاء الى الساعة 45ر18 بدلا من الساعة 00ر19 كما حدد سابقا, حسب نفس المصدر.

وتندرج هذه المقابلة في اطار تحضيرات "الخضر" لكأس العرب بقطر (30 نوفمبر-18 ديسمبر), وهوموعد ستلعب فيه الجزائر ضمن المجموعة الرابعة, برفقة مصر, السودان ولبنان.