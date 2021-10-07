قطاع التجارة: تكثيف الخرجات لكشف المخازن غير المصرّح بها

أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، هذا الخميس، تعليمات بضرورة القيام بخرجات ميدانية على مدار الساعة للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرّح بها، وهذا في إطار متابعة ملف عمليات الرقابة على المخازن وغرف التبريد والسلع المحتكرة من قبل بعض التجار المضاربين.

أفاد بيان لوزارة التجارة أنّ رزيق أسدى هذه التعليمات لدى ترؤسه اجتماعًا تقييميًا، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المديرين الولائيين والجهويين للتجارة وترقية الصادرات، خُصّص لمتابعة ملف عمليات الرقابة على المخازن وغرف التبريد والسلع المحتكرة من قبل بعض التجار المضاربين.

وشدّد الوزير على ضرورة "القيام بخرجات ميدانية على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرح بها"، مضيفًا أنّ العمل جارٍ بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لإعداد مشروع قانون يجرّم ظاهرة المضاربة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

