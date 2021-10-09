الامم المتحدة ترحب بانسحاب المرتزقة وبوغالي يؤكد التزام الجزائر بمرافقة ليبيا

﻿ رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، خطة عمل شاملة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبي فيما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، ، لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، التزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها عبر إيجاد حل سلمي ناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وقال السفير نورلاند ، في تغريدة له عبر /توتير/ ، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، إن "التقدم الذي أحرزه القادة العسكريين في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يمكن أن يكون نموذجا للقادة السياسيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات".

ومن جهتها، رحبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وقالت الأمم المتحدة ، في بيان ، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي استمر ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، انتهى أمس الجمعة بالاتفاق وتوقيع "خطة عمل شاملة"، وصفتها بأنها " ستكون حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن توقيع الخطة يأتي تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر من العام الماضي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة 2570 و2571 (2021) بشأن ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين.

وشددت على أن خطة العمل ستكون بقيادة وطنية، و"تدعم الليبيين في استعادة سيادتهم وسلامتهم والحفاظ على سلام واستقرار وأمن بلادهم".

و كانت اللجنة العسكرية الليبية (5 + 5)، قد اعلنت أمس الجمعة، في ختام اجتماعاتها في جنيف، أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب و القوات الأجنبية من ليبيا "بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن".

وبوغالي يؤكد التزام الجزائر بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها

فيما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، التزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها عبر إيجاد حل سلمي ناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي بمقر المجلس، للسيد عقيلة صالح، حيث تطرق الجانبان لواقع العلاقات البرلمانية الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى مستجدات الوضع في ليبيا، وفقا لذات البيان.

وأكد بوغالي، خلال اللقاء، أن " الجزائر ملتزمة بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على إيجاد الحل السلمي الناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية وعن طريق تنظيم انتخابات تؤسس لعهد جديد في ليبيا الاستقرار والرخاء".

وأشار البيان، إلى أن بوغالي، قدم لعقلية صالح، لمحة عن المجلس الشعبي الوطني، وصورة مفصلة عن مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبناء الجزائر الجديدة.

وأتاح هذا اللقاء - يضيف البيان - الفرصة للسيد بوغالي، من أجل الحديث عن الانتخابات المحلية المقبلة وما ينتظر تحقيقه من نتائج تنعكس بالإيجاب على التطور والتنمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، تطلع بلاده إلى دعم الجزائر في هذا الظرف الذي تمر به ليبيا، موضحا أن "الجزائر، باعتبار وزنها ومكانتها المحورية، قادرة على تقديم المساعدة اللازمة للشعب الليبي بالنظر لمواقفها المشرفة والداعمة على الدوام للحل السياسي البيني في ليبيا".

وأعرب المستشار عقيلة صالح عيسى، عن تفاؤله بأن "المساعي الجزائرية قادرة على الدفع بالمصالحة الوطنية بين الليبيين بالنظر إلى علاقاتها الجيدة مع كافة الأطراف"، وشدد، في ذات الوقت، على "ضرورة انتخاب رئيس لليبيا للخروج نهائيا من الأزمة"، وفقا لما جاء في ذات البيان.