عمار بلخوجة يدعو الى "التعمق في فكر و قيم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة"

دعا الدكتور عمار بلخوجة، صحفي ومؤرخ، وعضو مؤسس لمؤسسة الأمير عبد القادر اليوم السبت في محاضرة بعنوان "الأمير عبد القادر..

اعترافات الأعداء والأصدقاء" الى ضرورة الاهتمام بفكر و قيم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة و التعمق في المسار المميز لهذه الشخصيات التي ابهرت العالم .

و شدد السيد بلخوجة خلال الندوة التي نظمتها الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بدار عبد اللطيف بالجزائر العاصمة على دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه الشخصية الفذة و التعمق في فكرها و ثقافتها الواسعة و ايضا في الجوانب الروحية و الدينية للامير عبد القادر و لكفاحه ضد المستعمر بقوة السلاح .

و بعد ان ذكر المتحدث بالمعارك التي قادها الامير الشاب اليافع و هو في العشرينات ضد الاحتلال الفرنسي و التي هزم فيها المستعمر رغم عدم تكافؤ الجيشين اكد ان الحنكة هي التي مكنت الامير من تلك الانتصارات حيث اختار "حرب العصابات " هو مبدعها كما قال المحاضر .

و الى جانب قيمه الفكرية و الانسانية كان الامير عبد القادر يتمتع بشخصية قوية و بطلاقة اللسان كما اوضح مضيفا ان خطابه كان متزنا و قويا كما كان الامير جميل المظهر و يتمتع بجاذبية خاصة تفرض الاحترام و الإنصات لما يقول وجعلته هذه الخصال مهاب من خصومه الذين رغم ذلك كانوا معجبين بشخصيته و علمه .

واضاف "كان مولع بالقراءة لا ينام قبل تصفح كتاب جديد و كانت مكتبة كبيرة تتنقل معه في اسفاره كما كان مهتمما بحفظ المخطوطات و شاعرا وايضا فارسا .

و تحدث المحاضر ايضا على مرحلة السجن و المنفى و ما عاناه الامير من ويلات قبل الاستقرار بالشام و توقف السيد لخوجة في حديثه عند الكثير من المواقف الانسانية التي اشتهر بها الرجل الذي كان ينبذ العنف و رحيما حتى بالسجناء من الجيش الفرنسي .

و اجبرت كل تلك المواقف جنرالات المستعمر على الاعتراف بقيم و خصال الامير عبد القادر كما قال المحاضر واستطاع بفضلها الامير رغم صغر سنه ان يكون على راس دولة تتوفر فيها كل مقومات الدولة الحديثة من مجلس وزراء و جيش و مؤسسات عديدة .

و استشهد المحاضر بعدة مواقف انسانية جعلت خصوم الامير تصرح بإعجابها باخلاقه و تفتح على الاخر .

و تبع المحاضرة نقاش ثري سمح الاساتذة المهتمين بالتاريخ و الجمعيات من تقديم بعد الاقتراحات منها الحفاظ على منجزات الامير و اثاره سواء الفكرية او المادية و كذا ضرورة تشجيع الكتابة عن هذه الشخصية من خلال المؤلفات التاريخية و ايضا الروايات التاريخية و الافلام السينمائية و الوثائقية .

كما دعا متدخلون الى تشجيع البحث العلمي الجامعي حول شخصية الامير عبد القادر و ايضا تنظيم ملتقيات فكرية عن الشخصية و انجازاتها و الح اخرون على ادراج هذه الجوانب لتاريخ الشخصية الفذة في المدرسة في مختلف الاطوار .

للإشارة فان الدكتور عمار بلخوجة صحافي و مهتم بالتاريخ و هو عضو مؤسس لمؤسسة الأمير عبد القادر وصاحب فكرة يوم الفنان في 8 جوان له اكثر من 30 مؤلفا من اشهرها "مجازر 8 ماي 1945 "و"الهمجية الاستعمارية في افريقيا .