إغلاق المنافذ البرية والمطارات لتأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراقي إغلاق المنافذ البرية والمطارات من أجل تأمين الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت صباح هذا الأحد.

وقال بيان لخلية الإعلام مساء السبت إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق تود أن تبين أنه من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد فقد بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية كما تمنع حركة السيارات التي تحمل أكثر من 2 طن والدراجات النارية وحركة القطارات" مؤكدة عدم وجود حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي.

وأضاف البيان أنه يسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة إلى أخرى في حال كان ساكن في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى.

ويتنافس بالانتخابات 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزابي إلى جانب مستقلين للفوز بـ329 مقعدا بالبرلماني وفق أرقام المفوضية.

وتجري الانتخابات بإشراف نحو 1800 مراقب دولي ويبلغ عدد الناخبين نحو 24 مليون شخص من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد) بحسب أرقام رسمية.

وقد أدلى الجمعة منتسبو الأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون بأصواتهم في الاقتراع في الخاص وبلغت نسبة المشاركة 69 بالمائة حسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022 واستجابة لاحتجاجات شعبية واسعة عام 2019 تقرر إجراء انتخابات عامة مبكرة.