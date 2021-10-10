مباشر ... اللقاء الدوري للرئيس تبون مع الصحافة الوطنية

أدلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الأحد، تصريحات هامة في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية.

"موقع الإذاعة الجزائرية" يقترح عليكم هذا الرصد لحيثيات اللقاء:

الرئيس تبون: أستبعد إجبارية التلقيح ... لكن التلقيح يبقى الخيار الأوحد

الرئيس تبون: الإشاعات أثرّت على مسار التلقيح ... بعيدًا عن مطالب السلطة ... ينبغي النظر إلى مصلحة العائلة

الرئيس تبون: نسبة التلقيح مرضية نسبيًا

الرئيس تبون: في العاصمة ... لو نصل إلى تلقيح مليوني نسمة ... سيكون الأمر جيد جدًا

الرئيس تبون: نستهدف تلقيح 25 إلى 30 مليونًا ... حتى الآن وصلنا إلى 11 مليونًا وهو ما يجعلنا بعيدين عن رهان المناعة الجماعية

الرئيس تبون: خطر الموجة الرابعة لا يزال قائمًا ... إذا لم نستكمل عملية التلقيح

الرئيس تبون: غلاء الأسعار عالمي ولا يقتصر فقط على الجزائر

الرئيس تبون: غلاء الأسعار متصل بارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية

الرئيس تبون: إلغاء الضريبة على الأجور التي تقلّ عن 30 ألف دينار، مسّت 6 ملايين جزائري وكلّفت الخزينة عشرة آلاف مليار

الرئيس تبون: "خلفيات سياسية وراء ارتفاع أسعار المواد الاستــهلاكية الوطنية ... ويقف ورائها طفيليون يعملون لعصابات"

الرئيس تبون: عازمون على محاربة عصابات الطفيلين ... والعقوبات ستصل إلى 30 سنة على الأقلّ

الرئيس تبون: رفع القدرة الشرائية إجراء اقتصادي لا إداري ... عبر تخفيض الضرائب ورفع النقطة الاستدلالية

الرئيس تبون: المضاربون ليسوا أقوى من الدولة ...

الرئيس تبون: مستعد للذهاب إلى الإعدام للنيل من المضاربين ولن أرحم أحدًا

الرئيس تبون: حصل تلاعب بالدقيق بنوعيه ... ومضاربة السميد فرضت رفع قدرات الانتاج إلى ألف قنطار

الرئيس تبون: التحقيقات كشفت أنّ 500 مطحنة تحصل على القمح مع أنّها مغلقة منذ سنتين

الرئيس تبون: الاقتصاد الجزائري سينتعش بـ 4 بالمائة أي أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي

الرئيس تبون: المداخيل غير النفطية سابقة من نوعه وسنصل إلى 4.5 مليارات دولار قبل نهاية العام

الرئيس تبون: لن نلجأ إلى الاستدانة و نحن أحرار في قرارنا الاقتصادي، توجد إرادة لمواصلة الإصلاحات المالية.

الرئيس تبون: "رهاننا على الــشركات الــصغيرة و الــمتوسطة و إيطاليا تشكل نموذجا ناحجا، اقتصادنا لا يشبه الاقتصاد الفرنسي".

الرئيس تبون: "عودة سفيرنا إلى فرنسا مشروطة باحترام تام للجزائر"

الرئيس تبون: "قائمة المرشحين للترحيل من فرنسا إلى الجزائر لا يتجاوز 94 شخصًا خلافًا لكذبة القرن التي زعمتها وزارة الداخلية الفرنسية بوجود 7 آلاف شخص"

الرئيس تبون: "الولايات المتحدة دولة صديقة تعتبرنا بلدًا يشكّل عامل استقرار للمنطقة بأسرها"

الرئيس تبون: "التعاون بين الجزائر وواشنطن سيتعزّز أكثر ... لكن لن تكون هناك أي قاعدة أجنبية في الجزائر"

الرئيس تبون: "الجزائر حريصة على السلم ... وهي المستعمرة الوحيدة سابقًا التي استمرت فيها المقاومة 70 سنة"

الرئيس تبون: "لن نتعد على أحد ...نحن نعرف قيمة الحرب، و نحن شعب مقاوم، و مع ذلك نحب السلم، و من يعتدي علينا سيندم".

الرئيس تبون: "لا للمساواة بين الجلاد والضحية.. ونحن لسنا سببًا لما حصل مع المغرب"

الرئيس تبون: "المغرب اعتدى علينا عام 1963 رغم أنّ الجزائر كانت خارجة لتوّها من الاستقلال"

الرئيس تبون: "الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار والأمم المتحدة مطالبة بتأدية دورها"

الرئيس تبون: "لا يمكننا التدخل في الشؤون الداخلية لتونس و نساندها للخروج من أزمتها".

الرئيس تبون: "على فرنسا تطبيق مذكرة التوقيف التي تنص على تسليم رأس الماك لأنه إرهابي"

الرئيس تبون: "إثباتات تؤكد ضلوع المغرب في التآمر على الجزائر وتهديد وحدتها الوطنية"

الرئيس تبون: "دوائر خارجية متورطة في حرائق الغابات"

الرئيس تبون: "أدعو النقابات للكفّ عن صبّ الزيت على النار.. ولا داعي للضغط على الحكومة"

الرئيس تبون: "لا يمكن تكليف الجيش الجزائري بمهمة أمن خارج الحدود إلاّ بموافقة البرلمان".