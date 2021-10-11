أسمدال: التحكم في حادث مركب الأسمدة الآزوتية التابع لشركة "فرتيال"

أكد المجمع الصناعي للأسمدة "أسمدال" هذا الاثنين انه تم التحكم في الحادث الذي عرفه مركب الأسمدة الآزوتية التابع لشركة مخصبات الجزائر" فرتيال" صبيحة أمس الاحد، دون تسجيل خسائر بشرية في حين ان الخسائر المادية "لا تبدو جسيمة".

وجاء في بيان المجمع انه "عقب الحادث الذي عرفه مركب الأسمدة الآزوتية التابع لشركة مخصبات الجزائر "فرتيال" صبيحة 10 أكتوبر 2021 في حدود الساعة التاسعة وثمان دقائق، تنقل الرئيس المدير العام لمجمع أسمدال فرع مجمع سوناطراك، هواين محمد الطاهر إلى عين المكان، حيث وقف على حجم الخسائر المادية التي خلفها الحادث والتي لا تبدو جسيمة".

وأوضح المصدر ذاته ان مسؤول المجمع تلقى شروحات من طرف مسؤولي المركب حول أسبابه وثأثيراته على عملية الإنتاج.

وأكد هواين على "ضرورة إجراء تحريات معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث ومباشرة أشغال التصليح والصيانة بهدف تشغيل الوحدة في أقرب الآجال مع مراعاة الجودة في الإنجاز واحترام قواعد الأمن".

وفي هذا الصدد ذكر المجمع أن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 و 8 دقائق صباحا على مستوى قسم التكوين بوحدة إنتاج الأمونياك رقم 1 والتي كانت تخضع لعملية إعادة التشغيل بعد أشهر من توقفها بغرض الصيانة.

كما اكد انه "تم التحكم فيه جيدا على الساعة 9 و 35 دقيقة من قبل أعوان شركة فرتيال بمساعدة فرق التدخل من المنطقة الصناعية لسوناطراك بأرزيو، دون التأثير على الوحدة رقم 2 التي تواصل إنتاجها مما يسمح للشركة بالوفاء بالتزاماتها مع عملائها وزبائنها".

من جهة اخرى، اشار البيان الى ان الحادث لم يخلف أي إصابات في صفوف العمال، في حين ان "تقييم الخسائر على مستوى وحدة الإنتاج مستمر حتى يتسنى الشروع في أشغال التصليح اللازمة".

يذكر أن فرتيال شركة ذات أسهم يملك فيها الشريك الاسباني" قروبو فيلار مير" 49 بالمائة من مجموع أسهمها، في حين تعود نسبة 34 بالمائة منها لمجمع أسمدال و 17 بالمائة لمجمع "او تي أر أش بي" وتملك الشركة مركبين للأسمدة الآزوتية والفوسفاتية أحدهما بعنابة والآخر بأرزيو.