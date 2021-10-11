الرئيس الصربي يشيد بدور الجزائر التاريخي في تأسيس ودعم حركة عدم الانحياز

اشاد رئيس جمهورية صربيا ,الكسيندر فوتشيش, هذا الاثنين بدور الجزائر التاريخي في "تأسيس ودعم رسالة عدم الانحياز".

وخلال الاستقبال الذي خص به الوزير الاول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, على هامش مشاركته في اشغال مؤتمر حركة عدم الانحياز الذي تستضيفه العاصمة الصربية, بلغراد, وجه السيد فوتشيش, عميق شكره لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على "مشاركة الجزائر الفعالة والقيمة في قمة بلغراد".

وجدد الطرفان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في شتى المجالات بين الجزائر وصربيا. كما تم التطرق الى ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز من أجل رفع تحديات الساعة والارتقاء بدور الحركة كشريك فاعل ومؤثر في العلاقات الدولية وفاء لمبادئ دول عدم الانحياز.

وخلال اللقاء ابلغ الوزير الأول, تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتهانيه بمناسبة تنظيم هذا المؤتمر الذي من شأنه تعزيز التعاون بين دول الحركة لا سيما في سياق التحديات الراهنة.

ويشارك الوزير الأول, ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, في أشغال الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الـ 60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز ببلغراد.