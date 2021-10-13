دخول تكويني 2021-2022 : أزيد من 650 ألف متربص ومتمهن يلتحقون هذا الأربعاء بالمؤسسات التكوينية

يلتحق نحو 660 ألف متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين, من بينهم ما يقارب 200 ألف متربص جديد, بمقاعد المؤسسات التكوينية, اليوم الأربعاء, بمناسبة الدخول التكويني لدورة أكتوبر2021-2022.

وبهذه المناسبة, سيقوم وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, بزيارة عمل وتفقد الى ولاية تيميمون حيث سيشرف على الانطلاق الرسمي لهذا الدخول التكويني.

ولانجاح هذا الموسم التكويني, اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتوفير كافة الشروط البيداغوجية, البشرية والمادية من أجل ضمان دخول يتكفل بالطلب الوطني على التكوين, سيما من خلال توفير تأطير بيداغوجي يضم 19.203 أستاذ مكون, و321.729 مقعد بيداغوجي جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين.

ومن بين العدد الاجمالي للمقاعد البيداغوجية الجديدة لهذا الدخول, يوفرالقطاع 81.042 مقعد بيداغوجي جديد في نمط التكوين الحضوري و112.102 آخر في التكوين عن طريق التمهين و 3.514 مقعد بيداغوجي في التكوين عن بعد.

كما يوفر القطاع 18.766 مقعد بيداغوجي جديد في الدروس المسائية و 5.772 مقعد بيداغوجي يخص التكوين في الوسط الريفي و10.404 آخر في التكوين عن طريق المعابر و21.874 مقعد بيداغوجي لتكوين المرأة الماكثة في البيت و490 مقعد آخر في اطار جهاز محو الأمية - تأهيل, الى جانب 25.616 مقعد بيداغوجي في المؤسسات الخاصة المعتمدة.

وفيما يتعلق بطالبي التكوين من فئة ذوي الاعاقة, يوفر القطاع 638 مقعد بيداغوجي في مراكز التكوين المهني للمعاقين حركيا. وتعمل الوزارة على توفير بيئة تكوينية أكثر ملائمة مع خصوصيات هذه الفئة, سيما بفتح تخصصات تتكيف مع مختلف أنواع الاعاقات الجسدية, ويساهم بذلك في تجسيد الهدف الرامي إلى إدماج هذه الفئة في الحياة العملية والاجتماعية عن طريق اكتسابهم تأهيل مهني.

ومن بين العدد الاجمالي (321.729) للمقاعد البيداغوجية الجديدة, فان 227.534 مقعد بيداغوجي يكون في التكوين المتوج بشهادة و 94.195 مقعد بيداغوجي في التكوين التأهيلي, مع إيلاء الأهمية للتكوين عن طريق التمهين, وذلك في إطار السياسة الرامية إلى إعطاء الأولوية لهذا النمط من التكوين.

وتحسبا لهذا الدخول, برمج القطاع 407 تخصص في نمطي التكوين الحضوري والتكوين عن طريق التمهين, منها 125 تخصصا بالنسبة للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى, و114 تخصصا للمترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي, تغطي هذه التخصصات 23 شعبة مهنية الموجودة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني