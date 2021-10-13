اعتماد سفراء جزائريين جدد في السنغال والصين واليونان

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد سفراء مفوضين فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية بكل من جمهورية السنغال، جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الهيلينية (اليونان).

وجاء في البيان: وافقت الحكومة السنيغالية على اعتماد بوعلام شبيحي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السنغال.

ووافقت الحكومة الصينية على اعتماد حسن رابحي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية.

﻿من جانبها، وافقت الحكومة اليونانية على اعتماد محي الدين جفال سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الهيلينية.