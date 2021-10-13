حقائق رهيبة في إسقاط الأمن الوطني لـ "خيوط الوهم"

كشف التلفزيون العمومي، ليلة الأربعاء، عن حقائق رهيبة إثر نجاح الأمن الوطني في إفشال مؤامرة دموية استهدفت الجزائر، وكان سينفذها 17 مجرمًا بتخطيط من منظمة «الماك» الإرهابية بمساعدة الكيان الصهيوني، وجيران السوء "المغرب".

في وثائقي موسوم "خيوط الوهم" بثته القناة الجزائرية الثالثة، تمّ إماطة الغطاء عن حجز "أسلحة وعتاد حربي، ورايات ومناشير تحريضية" إثر عمليات التفتيش التي أعقبت تحريات المحقّقين الأمنيين، وأثمرت إجهاض المخطط التعفيني لـ "الماك" وحليفيه.

"خيوط الوهم" نقل تصريحات خطيرة تختزل المآل الفظيع لتنظيم "الماك" الإرهابي وأذرعه الذين اختاروا دروبًا قاتمة بدل الوضوح، وارتضوا الارتماء في أحضان الشيطان، مكرّسين النسق الإجرامي الذي كشفت وزارة الدفاع الوطني خيوطه في 24 أفريل الماضي، قبل أن تشهد 26 ولاية بين السابع والرابع عشر أوت الماضي، كوابيس "الماك" الذي أضرم حرائق الغابات في 26 ولاية، وتسبّبت في هلاك 90 شخصًا وتضرّر 89 ألف هكتار من الغابات، فضلاً عن إتلاف عدّة ثروات زراعية وحيوانية.

ونوّه وثائقي "خيوط الوهم" إلى أنّ مصالح الأمن تمكّنت مجددًا من إسقاط القناع عن شبكة لها صلات متينة بحركة الماك الإرهابية ودولة الكيان الصهيوني والمغرب، وأفيد أنّه في إطار مزاولة مصالح الأمن لولاية تيزي وزو، لمهامها العادية، توصّلت إلى أولى الخيوط، وهو المتهّم "مخلوف" صاحب حانة في تيغزريت، وإثر تفتيش بيته الذي تعلو سقفه، نجمة داوود، جرى العثور على مخزون أسلحة من الصنفين الأول والرابع، ومبالغ ضخمة بالدينار الجزائري والعملة الصعبة.

وصرّح المتهم "مخلوف. م" أنّه ظلّ مناضلاً في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، كما يشغل عضوية مجلس بلدية تيغزيرت، كاشفًا عن علاقاته المزمنة مع فرحات مهني، منذ كان الأخير ينشط في الأرسيدي، ولم يخف "مخلوف" عدائيته للهوية الوطنية، وتأييده لوهم فرحات مهني بشأن ما يسميه "الاستقلال الجهوي".

وكشفت التحقيقات أنّ "مخلوف. م" المقاوم السابق في تسعينات القرن الماضي، عُثر بحوزته على ألبسة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، قبل أن يؤدي تعميق التحقيقات لفترة زمنية، وتحصيل إذن من الجهات القضائية المختصة بالتفتيش الإلكتروني، إلى إبراز خيوط الحقيقة الواحدة تلو الأخرى، بينها محاولة المتهم "مخلوف" تعديل ذخيرة بندقية الصيد لتلائم سلاح "الكلاشنيكوف"، وادعى المعني أمام المحققين أنّ ذلك كان "من أجل صيد الخنازير"، متناسيًا تفسير سببية تخزينه "كواتم الصوت" في إحدى أقبية "تيغزيرت".

وقاد تكثيف التحقيقات إلى أنّ المتهم "مخلوف. م" لم يكن وحده، بل له صلات مع شبكة إجرامية مسلّحة تقودها حركة "الماك" الإرهابية، أضلاعها المتهم الثاني "طاهر. ش"، الذي كشف عن إيصاله كميات من الذخيرة لقاء 5 آلاف دينار تحت مبرّر "مساعدة الماك في مسعاه لتحرير البلاد" (...)، وزعم "طاهر. ش" أنّه فعل ذلك "نتيجة تعرّضه للتهديد".

من جهته، أشار المتهّم الثالث "أكلي. م" إلى علاقته بالمتهم الأول "مخلوف. م" وحديثه الكثير عن "الماك" و"السياسة" و"أعلام" الحركة الإرهابية، وأبرز "أكلي. م" ومهنته فلاّح، أنّ "مخلوف. م" سيئ السمعة في منطقة تيغزيرت ويُشتهر هناك بكثرة معاقرته الخمور في حانات فرنسا.

وأفاد "أكلي. م" أنّ "مخلوف. م" كلّفه بنقل الأسلحة والذخيرة في سيارته، ومنحه مقابل ذلك مبلغًا بقيمة 20 ألف دينار جرى إخفاؤها في أوراق جريدة.