حركة سير القطارات بالعاصمة: حزمة تعديلات.. وإلغاء استثنائي لقطار آغا - المطار هذا الجمعة

ستشهد حركة سير القطارات من وإلى الجزائر العاصمة بعض التعديلات ستشمل عدة رحلات هذا الجمعة.

بحسب بيان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أفيد أنّ كافة رحلات خطوط الضواحي وخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية) والخطوط الكبرى، ستنطلق من محطة حسين داي (الجزائر العاصمة) ذهابًا ووصولاً، مع الغاء قطار آغا - مطار هواري بومدين، استثنائيًا طيلة نهار الجمعة.

وأوردت الشركة أنّ سبب هذا التعديل هو برمجة عملية نقل استثنائية ستعبر خط السكة الحديدية على مستوى منطقة الحامة بالجزائر العاصمة، انطلاقا من ميناء الجزائر.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير حافلات تضمن تنقل زبائنها من محطة الجزائر إلى محطة حسين داي ذهابا وإيابا خلال هذا اليوم فيما تستأنف الرجلات بشكل عادي بداية من هذا السبت.