أزمة المياه: بن عبد الرحمان يشدد على ضرورة استكمال المخططات الاستعجالية في الاجال التعاقدية

شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال ترأسه اليوم السبت بالجزائر لاجتماع الحكومة، على ضرورة استكمال المشاريع المندرجة في إطار المخططات الاستعجالية الرامية للتخفيف من اثار الشح المائي، "في اجالها التعاقدية".

و"كلف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات المسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الاجال التعاقدية"، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

كما شدد السيد بن عبد الرحمان على الطابع ذي الأولوية والاستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع (ولاية وهران) وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).

وتم اسداء هذه التعليمات عقب العرض الذي قدمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مدى تقدم البرنامج الوطني الاستعجالي الـموضوع بهدف احتواء اثار الشح المائي.

وتمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية، تهدف إلى التخفيف من اثار أزمة التزويد بالمياه الشروب على سكان الولايات المتضررة، وذلك طبقا لمستويات العجز الـمسجلة في كل منها، حسب البيان.