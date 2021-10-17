وحدات حراس السواحل تنقذ 13 مهاجرا غير شرعي وتنتشل أربعة جثث لآخرين

تمكنت وحدات حراس السواحل لقيادة القوات البحرية أمس السبت من إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال أربعة جثث لمهاجرين آخرين غرقوا إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال مدينة الجزائر, حسب ما أفاد به, هذا الأحد, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مهام وحدات حراس السواحل لقيادة القوات البحرية, لاسيما الإنسانية منها, تمكنت يوم أمس 16 أكتوبر 2021 وحدتي بحث وإنقاذ تابعتين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالجزائر ومروحية بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية, من إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 04 جثث لمهاجرين آخرين غرقوا إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال مدينة الجزائر".

وأضاف البيان ان هذا التدخل "يعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر وكذا الحفاظ على سلامة مواطنينا".