مساهمة الدولة بـ 55ر4 مليار دج في برنامج تحويل السيارات الى غاز البترول المميع

أعلن وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بن عتو زيان هذا الاثنين أن الصندوق الوطني للنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة سيساهم في برنامج تحويل 150.000 سيارة الى غاز البترول الميع-وقود بغلاف مالي قيمته 4,55 مليار دج.

في هذا الصدد, أكد الوزير أن اسهام الدولة سيسمح بتخفيض 50 بالمائة من نفقات الأجهزة و وضع مجموعات غاز البترول المميع-وقود المقترحة على 50.000 سائق سيارة خاص في اطار هذا البرنامج الذي يهدف الى " حماية البيئة و خيار التنمية المستدامة".

و حسب الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة محمد صلاح بوزريبة فان الغلاف المالي لهذا الصندوق ستوجه ل 850 مركز تحويل الى غاز البترول المميع-وقود تم احصائها حاليا ( 50 فرع تابع لنفطال و 800 متعامل خاص) مكلفين بتحقيق هذا البرنامج الذي سينطلق " الأسبوع القادم".

و من جهته, أوضح رئيس مصلحة النقل على مستوى نفس الوكالة مراد وزان أن تحويل سيارة الى غاز البترول الميع-وقود ستتم فوترتها ما بين 30.000 الى 35.000 حسب سعة الخزان و نوعية التجهيزات بعد الاستفادة من نسبة 50 بالمائة التي تمنحها الوكالة الوطنية من أجل ترقية و ترشيد استعمال الطاقة المكلفة بإنجاز و متابعة هذا البرنامج.

كما يهدف هذا البرنامج الى تطوير صناعة محلية للخزانات من أجل التحويل الى غاز البترول المميع-وقود قصد بلوغ 1,1 مليون مركبة محولة بحلول 2030 يضيف السيد وزان.