مساهمة الدولة بـ 55ر4 مليار دج في برنامج تحويل السيارات الى غاز البترول المميع

18/10/2021 - 18:18

 أعلن وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة  بن عتو زيان هذا الاثنين أن الصندوق الوطني للنجاعة  الطاقوية والطاقات المتجددة سيساهم في برنامج تحويل 150.000 سيارة الى غاز  البترول الميع-وقود بغلاف مالي قيمته 4,55 مليار دج.

في هذا الصدد, أكد الوزير أن اسهام الدولة سيسمح بتخفيض 50 بالمائة من  نفقات الأجهزة و وضع مجموعات غاز البترول المميع-وقود المقترحة على 50.000  سائق سيارة خاص في اطار هذا البرنامج الذي يهدف الى " حماية البيئة و خيار  التنمية المستدامة".

و حسب الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة محمد  صلاح بوزريبة فان الغلاف المالي لهذا الصندوق ستوجه ل 850 مركز تحويل الى غاز  البترول المميع-وقود تم احصائها حاليا ( 50 فرع تابع لنفطال و 800 متعامل خاص)  مكلفين بتحقيق هذا البرنامج الذي سينطلق " الأسبوع القادم".

و من جهته, أوضح رئيس مصلحة النقل على مستوى نفس الوكالة مراد وزان أن  تحويل سيارة الى غاز البترول الميع-وقود ستتم فوترتها ما بين 30.000 الى  35.000 حسب سعة الخزان و نوعية التجهيزات بعد الاستفادة من نسبة 50 بالمائة  التي تمنحها الوكالة الوطنية من أجل ترقية و ترشيد استعمال الطاقة المكلفة  بإنجاز و متابعة هذا البرنامج.

كما يهدف هذا البرنامج الى تطوير صناعة محلية للخزانات من أجل التحويل  الى غاز البترول المميع-وقود قصد بلوغ 1,1 مليون مركبة محولة بحلول 2030 يضيف  السيد وزان.

 

 

وسوم:

اقتصاد