لجنة وزارية لإيجاد حلول "فورية" لتخفيف وزن المحفظة المدرسية

تعكف وزارة التربية الوطنية على ايجاد حلول فورية للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية من خلال تشكيل لجنة تتولى مهمة البحث عن اجراءات بيداغوجية، هيكلية، مادية وسلوكية، حسب ما أكده مسؤول بالوزارة.

و أوضح المفتش المركزي بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، عبد العزيز عصماني، في تصريح لوأج، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة ايجاد حلول فورية لمسألة ثقل المحفظة المدرسية، سيتم تشكيل لجنة وزارية يرأسها وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لإيجاد حلول سريعة في هذا المجال".

و لتجسيد هذا المسعى ، يضيف نفس المسؤول، من المنتظر أن "تشرع اللجنة الوزارية في مناقشة الاجراءات البيداغوجية، سيما ما تعلق بإعادة النظر في البرامج التربوية" التي تعتبر -كما قال- الحل المفصلي والجذري" لمعالجة مسألة ثقل المحفظة المدرسية.

كما تتضمن الإجراءات البيداغوجية مقترح "تجزئة الكتاب المدرسي حسب الفصول".

وفي هذا السياق، دعا عصماني الأولياء إلى ضرورة "الالتزام ببعض السلوكيات ومرافقة أبناءهم في ترتيب محافظهم، وهذا بالاستعانة بجدول التوقيت المقدم للتلميذ".

وقال عصماني إن "التعميم التدريجي للوحات الرقمية" يعد أحد الحلول المساعدة على تخفيف ثقل المحفظة، مشيرا إلى بعض الحلول المادية التي تم الشروع فيها والمتعلقة باعتماد الوزارة لمدونة تسمح ب "توحيد قائمة الأدوات المدرسية" في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي - متوسط - ثانوي) ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.

وفي سياق حديثه عن الاجراءات السلوكية، دعا ذات المسؤول الأساتذة إلى التقيد بالجدول الزمني المقدم للتلميذ لكي "لا يجبر على حمل الكتب والأدوات المدرسية يوميا"، مشيرا إلى وجود "اجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، ستساهم وبشكل كبير في حل هذا الاشكال".

من جهته، أكد مدير الانظمة المعلوماتية بالوزارة، غانم عمارة، أن "التعميم التدريجي للوحات الرقمية " يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية وشرعت الوزارة في تجسيده بداية من السنة الدراسية الماضية، من خلال تجهيز المدرسة الابتدائية عبد الرحمان الأخضري بباتنة بالوسائل الرقمية (نموذجا)".

وأوضح عمارة أن الوزارة ممثلة في الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أبرمت اتفاقية مع شركة سوناطراك "لتجهيز 50 قسما رقميا، بالإضافة إلى العملية التي تبنتها الوزارة لتجهيز 60 مدرسة ابتدائية على المستوى الوطني.

ولإنجاح هذا المشروع، ذكر نفس المسؤول بأنه "تم تزويد 6 مدارس موزعة عبر 6 ولايات بجميع الوسائل التكنولوجية، ويتعلق الأمر بولايات تيسمسيلت، خنشلة، المدية، تيزي وزو، النعامة وغرداية تضاف إلى المدرستين المنصبتين سابقا بكل من باتنة والجزائر العاصمة".

وفي تقييمه لمدى نجاعة هذه الطريقة في التعليم، أكد عمارة أن دراسة أجرتها المفتشية العامة ومديرية التعليم بالوزارة أظهرت أن هذه الطريقة سمحت بتحقيق "نتائج ايجابية"، ولا سيما في تخفيف وزن المحفظة بنسب تتراوح ما بين 25 و 54 بالمائة، اضافة إلى النتائج المشجعة التي حققتها مدرسة عبد الرحمان الأخضري خلال الموسم الماضي بتحقيق نسبة نجاح بلغت 100 بالمائة في امتحان نهاية الطور الابتدائي.

وعن تكوين الاساتذة حول طريقة استعمال اللوحات الرقمية، قال عمارة أنهم استفادوا من تكوين حول استعمال السبورة التفاعلية والتعرف على الوظائف التي توفرها هذه السبورة بالإضافة الى التعرف على مضمون اللوحات الالكترونية.

أما بخصوص الاعتماد على الانترنت، ذكر عمارة أن المشروع لا يعتمد على هذه الوسيلة لأنه -كما قال-"تم تثبيت تطبيقات على مستوى اللوحات الالكترونية".

أولياء التلاميذ متخوفون من الاخطار الصحية لثقل المحفظة

وفي هذا الصدد، دعت رئيسة فيدرالية أولياء التلاميذ، جميلة خيار، البلديات إلى تزويد المدارس بالأدراج أو الخزائن، لا سيما وأن المسألة أضحت قضية صحة عمومية. كما اقترحت تجزئة الكتب المدرسية حسب الفصول مع تقليص حجم الكراريس وتجهيز المدارس بأدراج أو خزائن لتمكن التلاميذ من وضع كتبهم.

بالموازاة، حذر أطباء ومختصون من تداعيات ثقل المحفظة المدرسية على صحة التلاميذ، حيث أكدت المختصة في الطب الفيزيائي والتقويم العضلي بمستشفى بن عكنون (الجزائر العاصمة)، البروفيسور وهيبة شناف المتخصصة في معالجة اعوجاج الظهر، أن المستشفى يستقبل يوميا "عددا كبيرا" من الأطفال الذين يعانون من اعوجاج العمود الفقري، مبرزة أن هذا الاعوجاج يأتي بسبب دوران إحدى الفقرات من مكانها، مما يتسبب في ميل الطفل لأحد الجانبين وترك فراغ في الجانب الثاني دون الاحساس بالألم.

من جهته، أكد الطبيب العام، المختص في الصحة المدرسية، مراد فريد، أن حمل الطفل المصاب لمحفظة ثقيلة يزيد من خطورة اعوجاج العمود الفقري لديه، داعيا الاولياء الى مراقبة وزن محافظ أبنائهم بشكل لا يتجاوز وزنها 10 إلى 20 بالمائة من وزن التلميذ (أي يكون وزنها ما بين 1 الى 2 كلغ).

وكان رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، لدى ترؤسه في سبتمبر الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء، أسدى أوامر وتوجيهات حول التحضيرات للدخول المدرسي 2021ـ2022 ومن بينها ضرورة إيجاد حلول "فورية" لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية.

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية، عقب إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية، شروع الوصاية في حل مشكل المحفظة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لعصرنة المدرسة الجزائرية من خلال انتقال المدارس تدريجيا إلى مصف المدارس الرقمية بامتياز، باستعمال اللوحات الالكترونية والسبورة الذكية.

وحسبه، يتسنى هذا المسعى من خلال التدرج في تجهيز المدارس الجزائرية باللوحات الإلكترونية وكذا اللجوء إلى استعمال الادراج في المؤسسات وإعادة النظر في البرامج التعليمية والمنهاج للتعليم الابتدائي، علما بأنه سيتم-كما قال- تكليف المجلس الوطني للبرامج "قريبا" برسالة مهمة للنظر في تخفيف البرامج.