رابطة أبطال إفريقيا: طاقم تحكيم تونسي لإدارة مقابلة شباب بلوزداد- أساك ميموزا

20/10/2021 - 13:30

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقم تحكيم تونسي للإدارة المقابلة التي ستجمع يوم الأحد، بين شباب بلوزداد وأساك ميموزا الايفواري، بملعب عمر حمادي ببلوغين، لحساب مقابلة العودة من الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

هذه المقابلة، التي  يتعين فيها على ممثل الجزائر الفوز بنتيجة 2-0، على الأقل، بعد الخسارة التي تجرعها في مقابلة الذهاب بنتيجة 3-1، سيديرها الحكم الرئيسي يوسف سريري بمساعدة مواطنيه ايمن اسماعيل ويوسف جامي.

وتتسم مباراة يوم الأحد، بعودة  قائد الكتيبة البلوزدادية، شمس الدين نساخ، الذي تأكد عدم اصابته بفيروس كورونا، ما يؤهله ليكون ضمن التشكيلة الأساسية.

ورغم ثقل نتيجة مقابلة الذهاب، إلا أن ممثل الجزائر يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على قلب الطاولة على منافسه واقتطاع تأشيرة المرور إلى دور المجموعات لهذه المنافسة الإفريقية، مستفيدا في ذلك من الهدف الثمين الذي سجله في المقابلة الأولى بواسطة المدافع سفيان بوشار.

وسوم:

كرة القدم

طالع ايضاً

رابطة ابطال إفريقيا: وفاق سطيف في مهمة سهلة أمام نواديبو الموريتاني
رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد و وفاق سطيف من أجل انتزاع تأشيرة التأهل الى الدور...
رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام نادي أكوا يونايتد النيجيري بنتيجة 1-0
رابطة أبطال إفريقيا: وفاق سطيف ينهزم أمام نادي فورتون الغامبي بـــثلاثية كاملة