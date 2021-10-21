بلخضر يؤكد اعتراف رئيس الجمهورية بالدور الكبير للطريقة التيجانية في الحفاظ على الهوية و المرجعية الدينية الوطنية

أكد مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالجمعيات الدينية والزوايا عيسى بلخضر اليوم الخميس بولاية الأغواط ''أن الطريقة التيجانية بعين ماضي لها تأثير كبير عبر مختلف أنحاء العالم''.

وأوضح بلخضر لدى تدخله خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي "الشيخ سيدي أبو العباس أحمد التيجاني وعنايته بالسيرة النبوية الشريفة و بحادثة المولد النبوي الشريف" أن الطريقة التيجانية بعين ماضي "لها تأثير كبير عبر مختلف أنحاء العالم وهو ما يثبته حضور هذه الكوكبة الكبيرة من العلماء و المشايخ و المريدين من مختلف دول العالم إلى مهد الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي".

وأبرز بالمناسبة "إيمان واعتراف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون بالدور الكبير الذي أدته الطريقة التيجانية في الحفاظ على الهوية و المرجعية الدينية الوطنية من خلال قيام مؤسس الطريقة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني بالفتوحات في ربوع إفريقيا باسم الجزائر المسلمة المتمسكة بالمنهج النبوي

الصحيح و السليم''.

من جهته, أشار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, يوسف بلمهدي ''أن الزاوية التيجانية تعتبر قطبا حقيقيا للحفاظ على الموروث الديني و الثقافي و التعليم'', مؤكدا في ذات السياق 'أن "تمسك أبناء الشيخ أحمد التيجاني بهذا المنهاج السليم ساهم كثيرا في بقاء إسم الخلافة و الزاوية التيجانية رائدا محليا و وطنيا و دوليا خاصة في ربوع إفريقيا التي حملت الزاوية التيجانية رسالة نشر الدين الحنيف فيها داعية إلى السلم و السلام بين الجميع''.

وبدوره أعلن وزير المجاهدين و ذوي الحقوق, العيد ربيقة, عن تنظيم قريب لملتقى دولي حول الشيخ عبد الجبار التيجاني ومساهماته في الثورة التحريرية المظفرة.

وأوضح في هذا الصدد أن هذه المبادرة المرتقبة تعد تثمينا لإسهامات الزاوية التيجانية في ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.

وأكد الخليفة العام للطريقة التيجانية سيدي علي بلعرابي, من جهته, أن الطريقة التيجانية خاضت و لازالت تخوض معارك التحدي الحضاري ضد كل محاولات التي تستهدف الدين و الأمة من خلال التمسك بتعليم و تلقين المنهجية الصحيحة التي حملها الشيخ أحمد التيجاني في دراسته للسيرة النبوية العطرة و تفسيره لمختلف الرؤى ذات الطابع الديني المرجعي.

وأشاد سيدي علي بلعرابي بالمناسبة برعاية رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لهذا الحدث الدولي و مساهمته في تسهيل مشاركة الوفود الأجنبية إلي الجزائر عبر تسخير كافة الإمكانيات البشرية و المادية.

الدعوة إلى تخصيص حيز واسع للتراث الصوفي في المناهج التربوية

ودعا المشاركون في ختام أشغال الملتقى الدولي حول الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي إلى تخصيص حيز واسع للتراث الصوفي في المناهج التربوية لمختلف الأطوار التعليمية.

كما اقترح المتدخلون من أساتذة ومشائخ وعلماء في هذا اللقاء الدولي بعنوان" الشيخ سيدي أبو العباس أحمد التيجاني و عنايته بالسيرة النبوية الشريفة وبحادثة المولد النبوي الشريف", ترسيم الملتقى ومنحه بعدا دوليا أكبر, إلى جانب توصيتهم بإنتاج فيلم وثائقي يروي مسيرة و نضال و قدسية الشيخ أحمد التيجاني.

وأوصى الملتقون أيضا بتسمية المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أنشئ حديثا باسم مؤسس الطريقة الشيخ أبو العباس أحمد التيجاني.