فايسبوك يعتزم تغيير اسمه قريبا

تعتزم شركة "فيسبوك" تغيير اسمها باسم جديد خلال الاسبوع المقبل بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما أورده موقع "ذا فيرج" هذا الاسبوع.

وقال الموقع إن مارك زوكربيرج، رئيس فيسبوك التنفيذي، يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر "كونيكت" السنوي الذي تقيمه الشركة في الـ 28 أكتوبر المقبل، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وذكرت شركة فيسبوك لوكالة "رويترز" أنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات ألا أنه حسب مختصين أنّ مسألة تغيير قادمة وأضاف أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أمّ ستشرف على مجموعات مثل إنستجرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

يذكر أن مسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوغن، كانت سربت لصحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من الشهر الحالي كميات كبيرة من الوثائق الداخلية للشركة،كما اتهمت فيسبوك بتنبي الخوارزميات التي تضخم الكلام الذي يحض على الكراهية، معتبرة أنها تغذي أرباحها على ظهر سلامة الناس والجمهور.

وقالت هوغن يوم الـ5 أكتوبر الجاري خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي: "من خلال عملي اكتشفت أن فيسبوك تعمل بشكل يضر الصغار، كما يؤذي الديمقراطية"، مضيفة أن الشركة تأخذ معلومات من العامة ومن الحكومات، وقد ضللت الجمهور حول العديد من المواضيع.

كما أكدت أن الشركة العملاقة التي تقدر أرباحها بالمليارات من الدولارات، تعمل في الظل وغالباً ما تغير قوانين عملها، لافتة إلى أن لا أحد خارج الشركة يدرك مدى خطورتها بالفعل كما يفعل من عمل ضمنها.