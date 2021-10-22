البطولة العربية لكرة اليد: الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها

تعرفت الأندية الجزائرية ''رجال وسيدات'' المشاركة في الطبعة ال36 من البطولة العربية لكرة اليد التي ستضيفها مدينتي الحمامات ونابل (تونس)، في الفترة الممتدة من الـ 23 أكتوبر إلى الـ 2 نوفمبر، على منافسيها عقب عملية القرعة التي جرت مساء أمس الخميس.

لدى الرجال، أوقعت عملية القرعة فريق شبيبة الساورة في المجموعة ''أ'' رفقة جمعية الحمامات (تونس)، الوكرة (قطر)، رجاء أكادير (المغرب) والعين (الإمارات).

أما ممثل الجزائر الثاني، شبيبة سكيكدة، فسيخوض الدور التمهيدي في المجموعة الثانية إلى جانب الترجي الرياضي (تونس)، الغرافة (قطر)، مكارم المهدية (تونس) والجزيرة (الإمارات).

أما عند السيدات، فستنحصر المنافسة بين خمسة أندية فقط هي نادي فتيات بومرداس ونادي الأبيار (الجزائر) النادي الإفريقي (تونس)، الزهراء لكرة اليد (تونس) ونادي أربيل الرياضي (العراق).

ويعد الترجي الرياضي التونسي أكثر الأندية العربية تتويجا باللقب، مناصفة مع الأهلي المصري، بـ 5 ألقاب، حققها في 1976 و1977 و1978 و1979 و 2018.

تركيبة المجموعات: سيدات: المجموعة: نادي أربيل الرياضي (العراق)، نادي فتيات بومرداس (الجزائر)، الزهراء لكرة اليد (تونس)، نادي الأبيار (تونس) والنادي الإفريقي تونسي.

رجال: المجموعة الأولى: جمعية الحمامات (تونس)، الوكرة (قطر)، رجاء أكادير (المغرب)، العين (الإمارات) وشبيبة الساورة (الجزائر).

المجموعة الثانية: الترجي الرياضي (تونس)، الغرافة (قطر)، مكارم المهدية (تونس)، الجزيرة (الإمارات) وأمل سكيكدة (الجزائر).