بوقدوم : الجزائر متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في دولة مالي

جدد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم هذا الاثنين التزام الجزائر الى جانب الشعب المالي بغية تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في دولة مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

و صرح بوقدوم خلال افتتاح الدورة الـ 41 العادية للجنة متابعة اتفاق السلام المنعقدة في باماكو (مالي) قائلا "اجدد اليوم التزام الجزائر, التي تشرف على جهود الوساطة الدولية و رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام و المصالحة, بعمل كل ما في وسعها للاستمرار في تنفيذ الاتفاق خلال هذه المرحلة الحساسة".

و ذكر وزير الخارجية بهذه المناسبة "بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون لتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي يعتبر الاداة الوحيدة التي تسمح لدولة مالي بالحفاظ على استقرارها بصفة مستدامة و رفع مختلف التحديات التي تواجهها".

و بهذا الخصوص قال السيد بوقدوم "ان الجزائر التي سخرت جهودا كبيرة لاستقرار مالي من خلال توقيع الاتفاق و بغية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الاخيرة تلتزم بمرافقة المرحلة الانتقالية الجارية".