﻿مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور سيدي بلعباس

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة بسيدي بلعباس حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 94 الرابط بين مرين وتلاغ إثر اصطدام سيارة سياحية بثلاث دراجات نارية ما تسبب في هلاك شخصين بعين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى حديد عيسى بتلاغ في ما تم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الصحية.

وفتحت من جهتها المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.