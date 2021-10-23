جائزاتان إضافيتان للإذاعة الجزائرية في الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

توجت الاذاعة الجزائرية بجائزتين في إطار مسابقات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الجمعة بتونس.

وتمثل التتويج الأول في فوز الاذاعة الجزائرية بالجائزة الأولى في المسابقة العربية للموسيقى، بالمقطوعة الموسيقية التي تحمل عنوان "جولة" من تأليف وتوزيع الموسيقي المبدع الطيب دريفول، من دائرة الموسيقى لمؤسسة الاذاعة.

فيما تمثل التتويج الثاني في فوز الاذاعة الجزائرية من خلال برنامج "قصة نجاح" للصحفي فاروق رايس، من اذاعة سطيف الجهوية، بالجائزة الثانية في مسابقة البرامج الاذاعية الرئيسية.

وجاء هذا التتويج الباهر في الحفل الختامي للتظاهرة، الذي أقامه اتحاد الإذاعات العربية، بقاعة المدينة الثقافية بتونس العاصمة، ونقله التلفزيون التونسي وعدة تلفزيونات عربية، وهو ما سمح باسماع اسم الاذاعة الجزائرية، ومن ورائها الجزائر عاليا، ليضاف إلى جائزتين تقدريتين خاصتين في التبادلات الإذاعية، كانت قد توجت بهما الإذاعة أول أمس الخميس، ويعزز بذلك سجل المؤسسة الغني بالتتويجات المشرفة جدا في منافسات مهنية مختلفة، والتي تؤكد ما تتمتع به المؤسسة من كفاءات عالية في مختلف مجالات الإبداع.

وقد تفاعلت الوفود العربية الحاضرة بقوة مع تتويج الجزائر بتلك الجوائز القيمة،حيث أحيط استلامها من طرف مساعد المدير العام، صالح سعيود باهتمام كبير من طرف ممثلي مختلف وسائل الإعلام العربية الحاضرة، كما كان الحضور في القاعة يتفاعل بقوة بالتصفيق والتهاني كلما ذكر اسم الجزائر، ما يعكس الحضور القوي للجزائر في الوجدان العربي، والذي عززته أكثر مواقف الجزائر القوية والنبيلة تجاه مختلف القضايا العربية، وعودتها القوية والمؤثرة على الصعيدين العربي والدولي.

وكان المدير العام للاذاعة، الاستاذ محمد بغالي، قد تباحث -على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر الإعلام العربي، الذي نظم في هذه الدورة، وناقش مستقبل الإعلام العمومي- مع العديد من مديري إذاعات الدول العربية، رئيس اتحاد الإذاعات العربية، وممثلة اتحاد الإذاعات والإذاعات الاوربية، آفاق وسبل تعزيز التعاون خاصة في مجال التكوين والتبادل البرامجي، وكذا تحضير الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض نهاية السنة الجارية.