شبيبة الساورة تتأهل الى الدور المقبل من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

تأهلت شبيبة الساورة الى الدور الـ16 "مكرر" من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رغم تعادلها أمام الضيف الموريتاني، نادي كونكورد، سهرة السبت بملعب عمر حمادي (الجزائر العاصمة)، بنتيجة (1-1) (الشوط الأول 0-0) لحساب إياب الدور الثاني من هذه المنافسة.

وسجل هدفي اللقاء، كل من عبد العزيز لحمري (د 51 ض.جزاء) لفائدة الساورة، وإيدريسا تيام (د 90+1 ض.جزاء) لصالح الضيوف.

يذكر أن اللقاء توقف في الدقيقة الـ65، بسبب التهاطل الكبير للأمطار وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها العاصمة قبل أن يتم استئنافه بعد نصف ساعة.

وخلال لقاء الذهاب، عادت شبيبة الساورة بفوز خارج الديار بواقع (2-1).

و يستضيف الممثل الثاني في هذه المنافسة، شبيبة القبائل نادي الجيش الملكي المغربي، يوم غد الأحد بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو (سا 00ر19).

و كانت الشبيبة قد فازت في مباراة الذهاب بالرباط بنتيجة (1-0).