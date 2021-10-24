المديرة العامة ل CNAS للإذاعة : أكثر من 170 ألف مستخدم مدين استفادوا من اجراءات إعفاء العقوبات

أكدت المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء هند نصاح استفادة أكثر من 170 ألف مستخدم مدين من بين 560 ألف مستخدم من الإجراءات الإستثنائية لتخفيف الأعباء عن أرباب العمل في مجال الضمان الاجتماعي .

وأوضحت المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء هند نصاح ،هذا الأحد، لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، استفادة 170 ألف مستخدم مدين من الإجراءات الإستثنائية لتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق للصندوق الوطني للعمال الأجراء، في حين طالب 2100 شريك بجدولة ديونه.

و أردفت قائلة "هذه التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ستساهم في تخفيف الأعباء على المدينين في مجال الضمان الاجتماعي لتسوية وضعياتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي عن طريق الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير بعد تسديد الإشتراكات الأساسية .

و أبرزت أن هذه التدابير التي يسري مفعولها حتى 31 جانفي 2022، ستسمح للمؤسسات بمواصلة نشاطها الاقتصادي وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب عمل.

و أضافت المتحدثة ذاتها بأن الإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء لفائدة المستخدمين المدينين جاءت تطبيقا للأمر الرئاسي 12/21 و تمس كل المتعاملين الإقتصاديين المدينين تجاه الصندوق، و بهذا الإجراء -تضيف نصاح- "نهدف إلى المساهمة في تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية من خلال وضع التسهيلات الممكنة لتأطير وتفعيل حركية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين"، داعية أرباب العمل إلى ولوج منصة الصندوق عبر الأنترنت للتواصل مع الصندوق و الإطلاع على مختلف الخدمات.

وفي ردها عن عدد المستفدين من بطاقة الشفاء أكدت ضيفة الثانية استفادة 16 مليون مؤمن من البطاقة فيما التغطية الإجتماعية تمس حوالي 26 مليون جزائري مابين المؤمنين و ذوي الحقوق بما يعادل 75 بالمائة من سكان الجزائر.

كما ذكّرت بأن المؤمنين الإجتماعيين أصحاب الأمراض المزمنة سواء بنسبة 80 أو 100 بالمائة ليسوا معنين بإجراء تحديد3 وصفات في 3 أشهر عكس المؤمنين الأخرين الذين يتوجب عليهم احترام 3 وصفات و هي تدابير ادارية اتخذت بالتنسيق مع اللجان الطبية للصندوق.

وفي حديثها عن عدد وكالات و مراكز الصندوق الوطني للعمال الأجراء ،كشفت المتحدثة ذاتها أن الصندوق يعكف على فتح وكالات جديدة بالولايات ال 10 المستحدثة.

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية /ليليا مجاوي