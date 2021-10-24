التبرع بالدم: عملية جمع التبرعات عرفت تزايدا بنسبة 11,43 بالمائة خلال السداسي الأول من 2021

عرفت عمليات جمع التبرعات بالدم تزايدا بنسبة 11,43 بالمائة, أي 325.102 تبرعا, خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020, حسبما أشار إليه اليوم الأحد بيان للوكالة الوطنية

للدم.

وتؤكد الوكالة على تسجيلها خلال السداسي الأول من السنة الجارية "لارتفاع في عمليات الجمع على المستوى الوطني بنسبة 11,43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020, أي ما يعادل 325.102 تبرعا", مضيفة أنه ومنذ بداية جائحة كورونا (كوفيد-19), وبالرغم من الاجراءات الصحية والصعوبات الأخرى, "واصل المتبرعون بالدم تبرعهم لصالح المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم".

كما سمحت عملية حشد المتبرعين والتنسيق الوطني مع مصالح نقل الدم بضمان "التزويد بالدم وبالمواد المتعلقة به".

أما بخصوص الاحتفال باليوم الوطني السادس عشر للمتبرعين بالدم, المصادف لهذا الاثنين 25 أكتوبر, تحت شعار "التبرع بالدم, أخوة وتضامن", فقد أوضح البيان أن الوكالة الوطنية للدم "ستشيد اشادة حارة بآلاف المتبرعين المتطوعين".وأضاف ذات المصدر أن الوكالة ستستغل هذه السانحة لتوجيه نداء "لأجل التضامن من خلال تحسيس المواطنين والمواطنات بأهمية هذا الفعل النبيل الذي يسمح بإنقاذ

الأرواح".

وفي هذا الصدد, سيتم تنظيم عديد التظاهرات والأعمال التحسيسية والحفلات التشريفية لفائدة المتبرعين بالدم عبر جميع ولايات الوطن, باشراك الحركة الجمعوية, وبشكل خاص اللجان المحلية للفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

وفي الأخير, أشار البيان إلى الوكالة الوطنية للدم قد أعدت برنامجا وطنيا كبيرا لجمع الدم, بالتنسيق مع عديد الشركاء, لاسيما المديرية العامة للأمن الوطني وسونلغاز وصيدال وغيرهم.