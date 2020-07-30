﻿ الوكالة الوطنية للدم تدعو المواطنين الى التبرع

دعت الوكالة الوطنية للدم ، اليوم الخميس ، جميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 65 سنة ويتمتعون بصحة جيدة الى التبرع لفائدة المرضى الذين هم بحاجة الى نقل الدم.

و في بيان لها، أكدت الوكالة الوطنية للدم أن هذا النداء يأتي "في إطار تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ببلدنا لاسيما خلال فصل الصيف حيث نسجل تراجعا في تردد المتبرعين على هياكل نقل الدم و ارتفاع الطلب على المادة الحيوية، لا سيما خلال حوادث الطرقات و للنساء الحوامل و مرضى السرطان".

و في الأخير ، ذكرت الوكالة بأهمية التبرع بالدم الذي "كعمل نبيل يسمح بإنقاذ الأرواح البشرية".