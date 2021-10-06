سونلغاز وسوناطراك يعتزمان إطلاق مشروع مشترك لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الهجينة

يعتزم مجمع سونلغاز بالشراكة مع سوناطراك إطلاق مشروع لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الهجينة في الجنوب الكبير, حسبما كشف عنه هذا الأربعاء الرئيس المدير العام للمجمع, شاهر بولخراص.

وأوضح بولخراص في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الذي نظمته سونلغاز, أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة خاصة بهذا المشروع الذي سيمس الولايات الجنوبية المرتبطة بالشبكة الوطنية.

وفي نفس السياق, أشار الرئيس المدير العام إلى مشروع اخر لإنتاج 21 ميغاواط من الطاقة الهجينة لتدعيم توليد الكهرباء بالشبكات المعزولة على مستوى 25 محطة.

وتم منذ يومين فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع, يضيف بولخراص.

من ناحية اخرى كشف الرئيس المدير العام للمجمع عن 25 مشروعا موجها للمناطق الحدودية والجنوبية تخص الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

وفي رده على سؤال يتعلق بالخسائر التي تعرضت لها شبكات المجمع نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات الصيف الماضي, كشف الرئيس المدير العام أن قيمة الاضرار التي لحقت الشبكة على مستوى تسع ولايات تقدر ب 1 مليار دج, مؤكدا أن المجمع يعمل بشكل مستعجل على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة ووضعها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن.