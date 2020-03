Début des travaux de la 1ère réunion du groupe de contact de l'UA sur la Libye

Les travaux de la 1ère réunion du groupe de contact de l'Union africaine (UA) sur la Libye, auxquels prend part le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, se sont ouverts jeudi à Oyo (République du Congo).

M.Djerad représente le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cette réunion consacrée à l'examen des derniers développements en Libye et des progrès réalisés dans la préparation du forum de réconciliation inter-libyenne.

Les dirigeants de quatre autres pays membres du groupe de contact de l'UA sur la Libye participent à cette réunion.

Il s'agit du président sud-africain et président en exercice de l'UA, Cyri Ramaphosa, du président du Congo et président du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, du président tchadien Idriss Deby Itno et du représentant du président égyptien Abdel Fatah Al Sissi.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, et des représentants des Nations Unies, prennent part également à cette réunion.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’UA sur la préparation de la conférence de réconciliation nationale inter-libyenne inclusive approuvée par la conférence de Berlin.

Ce groupe de contact, créé conformément aux décisions prises lors du 33ème sommet de l'UA, tenu à Addis-Abeba en février dernier, et comme recommandé par le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation, est censé assurer un leadership politique et promouvoir la coordination des efforts internationaux dans la recherche d'une solution durable à la crise libyenne par le biais d'un dialogue tout inclusif.

Lors du 8ème sommet du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, tenu fin janvier à Brazzaville, l'UA a établi une feuille de route en vue d'organiser, durant l'année 2020, la "conférence inter-libyenne de réconciliation" visant à mettre un terme à la crise dans ce pays.

La feuille de route, adoptée par le comité de haut niveau, a fixé les principales étapes de ce processus notamment la création de la commission préparatoire du forum, l’élaboration du calendrier de ses réunions et l'esquisse des ressources financières requises pour le succès de sa mission.

Le forum de réconciliation nationale inter-libyenne inclusive devra proposer une période de transition, présenter l'avant projet de Constitution et suggérer la date du référendum constitutionnel et des élections présidentielles et législatives.