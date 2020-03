23e journée : l’OM tombe à Relizane, les poursuivants réduisent l’écart

Les écarts se resserrent en tête du championnat national de Ligue 2, à la suite de la défaite du leader, l’Olympique de Médéa, concédée sur le terrain du RC Relizane (2-0), en match comptant pour la première partie de la 23e journée disputée ce samedi.

En dépit de cette défaite, la 7e depuis l’entame de la saison, l’OM concerne la première (42e pts). Pour sa part, le Rapid se positionne au pied du podium (4e – 36 pts), profitant de la défaite du RC Arbaâ (5e – 35 pts) en déplacement chez le WA Tlemcen (3e – 39 pts) sur le score étriqué de 3 buts à 2.

Quant à la JSM Skikda (2e – 40 pts), le V Noir a consolidé sa seconde place après avoir ramené le nul de Saïda face au Mouloudia local (0-0).

Dans la lutte pour la survie, le DRB Tadjenanet a réalisé une excellente opération en damant le pion au MCE Eulma (1-2). Ce succès ô combien important permet au Difaâ de s’installer dans le ventre mou du classement (9e – 30 pts).

De leur côté, l’OM Arzew et la JSM Béjaïa ont grillé un nouveau joker dans la course au maintien. Le premier (13e – 26 pts) a été battu chez lui par l’AS Khroub (0-1), alors que le second (15e – 24 pts) s’est incliné sur ses terres également face au MO Béjaïa (0-2) dans le derby de la Soummam.

Cette 23e manche prendre fin ce lnudi avec le déroulement des rencontres Amel Boussaâda - USM Annaba et ASM Oran - USM El Harrach. Le coup d’envoi des deux parties sera donné à 15h00.

À noter enfin que tous les matchs se déroulent à huis clos en raison du coronavirus.

Résultats du jour : OM Arzew - AS Khroub 0 - 1 RC Relizane - Olympique Médéa 2 - 0 MC Saïda - JSM Skikda 0 - 0 JSM Béjaïa - MO Béjaïa 0 - 2 MC El Eulma - DRB Tadjenanet 1 - 2 WA Tlemcen - RC Arbaâ 3 - 2 Lundi : Amel Boussaâda - USM Annaba 15h00 ASM Oran - USM El Harrach 15h00

Classement :

# ÉQUIPE J PTS 1 O Médéa 23 42 2 JSM Skikda 23 40 3 WA Tlemcen 23 39 4 RC Relizane 23 36 5 RC Arbaâ 23 35 6 AS Khroub 23 35 7 MC El Eulma 23 33 8 ASM Oran 22 32 9 DRB Tadjenanet 23 30 10 USM Annaba 22 29 11 MC Saïda 23 29 12 Amel Bousaâda 22 26 13 OM Arzew 23 26 14 MO Béjaïa 23 25 15 JSM Béjaïa 23 24 16 USM El Harrach 22 22