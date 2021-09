Reprise des relations RASD/Pérou: Une nouvelle victoire pour la cause sahraouie

La cause sahraouie vient d'enregistrer une nouvelle victoire, jeudi, à la faveur de la reprise des relations diplomatiques entre la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Pérou, rompues depuis 1996, du temps du régime autoritaire et corrompu de l'ancien président Alberto Fujimori.

"Les gouvernements de la République du Pérou et de la République arabe sahraouie démocratique, et conformément aux principes et aux objectifs énoncés dans la Charte des Nations et aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sont convenus le 8 septembre 2021 de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays", annoncent jeudi les deux pays dans une déclaration conjointe, réaffirmant " leur respect du droit international et du principe d'autodétermination des peuples".

Le Pérou qui a reconnu la RASD en 1984 sous le mandat du président Fernando Belaunde, a rompu 12 ans après ses relations avec la république sahraouie durant le règne d'Alberto Kenya Fujimori, un totalitariste, et un dix anciens chefs d’Etats les plus corrompus des années 1980 et 1990, selon Transparency International.

Il s'agit selon des observateurs d'un "gel de relations et non pas d'un retrait de reconnaissance, tel qu'annoncé en grande pompes par le régime marocain, car expliquent -on la reconnaissance d'un Etat est irréversible selon le droit international.

A l'époque Fujimori, influencé par son conseiller Vladimiro Montesino, acquis aux thèses du Makhzen, avait décidé de ce gel des relations moyennant une contrepartie financière, avaient, alors, révélé des sources péruviennes à Lima.