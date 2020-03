Coronavirus : Djerad inaugure un service de confinement au CHU Frantz Fanon pour les cas suspects

Le Premier ministre a procédé, samedi en compagnie du ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, à l'inauguration d'un service de mise en quarantaine au CHU Frantz Fanon pour les cas suspects de coronavirus (Covid-19).

Selon les explications fournies au Premier ministre, ce nouveau service, initialement réservé à la cardiologie et à la chirurgie cardiovasculaire, dispose du matériel et des équipements nécessaires et des conditions à même de garantir le bien-être des résidants.

Le service comprend 71 lits répartis sur des chambres de deux lits, dont une quinzaine est réservée à la réanimation, outre 4 salles de chirurgie, un laboratoire et une salle de radiologie.

L'ouverture de ce service, qui est opérationnel à partir de ce samedi, intervient pour alléger la pression sur le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Boufarik qui enregistre une surcharge, explique M. Djerad. Le Premier ministre a salué les efforts que déploie le staff médical de l'hôpital, assurant l'appui et le soutien du gouvernement face à cette situation.