FAO : une application mobile pour la détection rapide de l'invasion du criquet pèlerin

Une application mobile appelée "eLocust3" a prouvé son efficacité dans la surveillance et la détection rapide de l'une des espèces de ravageurs migrateurs les plus dangereux au monde, le criquet pèlerin, lit-on sur le site web de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'application utilise les dernières avancées des technologies de l'information, de la communication et des satellites pour mettre en place un système unifié de surveillance et d'alerte rapide, selon la même source.

Cette technique novatrice a largement contribué à la réduction de la durée, de la gravité et de la fréquence des invasions dévastatrices de criquets pèlerins en Afrique et en Asie, a relevé la FAO.

Citant un autre exemple contribuant à la sauvegarde des produits agricoles, la FAO a souligné que la plateforme d'intelligence artificielle, "Agripredict", créée par une société en Zambie, également lauréate du concours 2018 "HackAgainstHunger" au Rwanda, a également prouvé son efficacité en prévenant de la probabilité d'invasions d'organismes nuisibles tels que la chenille légionnaire d'automne .

Cette plateforme d'intelligence artificielle utilise une simple photo d'un téléphone pour détecter la présence de parasites ou de maladies.

Elle peut également prévoir les épisodes météorologiques défavorables tels que la sécheresse, les inondations et les vagues de froids.

La FAO et ses partenaires utilisent des drones pour détecter les zones où les systèmes agricoles sont particulièrement exposés aux catastrophes naturelles.