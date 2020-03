Coronavirus: une enveloppe de 4 000 milliards allouée, annonce le Premier ministre

«Nous avons alloué une enveloppe de 4 000 milliards de centimes» et «pas plus tard qu’hier nous avons importé du matériel médical», a déclaré, ce dimanche, le premier ministre, Abdelaziz Djarad qui annonce, par ailleurs, que le nombre de personnes atteintes de coronavirus est de quarante cinq (45).

Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio Chaine 3, le premier ministre a indiqué qu’un dispositif a été mis en place notamment dans les zones sensibles (Blida et Boufarik) pour cerner ce virus.

Interrogé sur le hirak et la poursuite des rassemblements publics, M. Djerad a appelé les citoyens qui participent hebdomadairement au Hirak populaire à faire preuve de vigilance et à "prendre les précautions nécessaires". "Vous pouvez sortir comme vous le désirez mais prenez vos précautions pour ne pas compromettre votre santé, celle de vos voisins, vos mères et vos pères et éviter de les exposer au risque", car si la maladie venait à se propager à travers le territoire national "nous passerons à un autre stade".

"Je veux dire à mes frères et sœurs du Hirak que nous ne sommes pas en quête d'une instrumentalisation politique à l'instar de certains. Toutefois, je leur dis, soyez vigilants car il y va de votre santé et de votre vie".

Au sujet de la suspension des vols en provenance et a destination de l’Europe, classée épicentre de la pandémie, Djerad a expliquer que plusieurs vols ont été suspendu et que le gouvernement prendra des mesures «responsables» et «adéquates». «Nous avons des citoyens qui sont à l’étranger et que nous devons rapatrier, si non la responsabilité sera double», a-t-il expliqué.