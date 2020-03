Coronavirus : le Métro d'Alger met en place des mesures de prévention

L'Entreprise Métro d'Alger et RATP El Djazair ont annoncé mardi la mise en place d'une série de mesures de prévention, afin d'éviter la propagation du coronavirus (covid-19).

"Afin d'éviter la propagation du COVlD-19, l'Entreprise Métro d'Alger et Ratp El Djazair ont, sans attendre, mis en place un certain nombre de mesures, tant pour leurs personnels que pour les voyageurs", ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Ce dispositif de prévention mis en place est basé sur la sensibilisation à la prévention via affichage au niveau des 19 stations, réalisée le 8 mars dernier, complétée par des messages sonores et vidéos de prévention diffusés aussi sur l’ensemble de la ligne du Métro d’Alger.

Il englobe également la mise à disposition du personnel en stations de gels hydro-alcoolique et de masques, et renforcement du nettoyage des sanitaires et lavabos.

Le dispositif concerne aussi la désinfection des éléments et espaces à forte interaction avec les voyageurs, dont les mains courantes des escaliers, l'intérieur des rames et les barres des tripodes.

A cet effet, des équipes procèdent au nettoyage en continu de ces derniers, et cela depuis jeudi 12 mars, indépendamment du grand nettoyage réalisé, en nuit en utilisant les produits adéquats et avec les standards imposés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), souligne le communiqué.

S'agissant de l'adaptation de l'offre de transport, il est indiqué que depuis 10 jours, un nouveau programme d'exploitation a été mis en place consistent à augmenter le nombre de rames afin de garantir plus d'espace entre les voyageurs et éviter l’entassement.

Par ailleurs, l'’Entreprise Métro d'Alger et Ratp El Djazair invitent leurs voyageurs à suivre les règles de prévention dictées par le ministère de la Santé et à limiter leurs déplacements au strict nécessaire.