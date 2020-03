Blida : les hôtels privés et publics instruits d’utiliser un télé-thermomètre

La direction du tourisme de Blida a instruit les hôtels privés et publics de la wilaya, en vue de l’utilisation d’un télé-thermomètre ou thermomètre-laser, pour évaluer les cas d’atteinte par le coronavirus (Covid-19), indique une instruction émise par la structure.

Cette instruction recommande aux responsables en charge des hôtels de la wilaya de confier "cette tache à un employé, qui sera placé à la porte de chaque hôtel, tout en veillant à son équipement avec tous les moyens de protection nécessaires contre ce virus, dont une tenue appropriée, des gants et un masque médical", est-il signalé.

Une autre recommandation préconise la désinfection des lieux les plus utilisés, tant par les employés que les personnes séjournant au niveau des hôtels, dont les escaliers, les restaurants et les salles d’eau, outre l’obligation faite à tous les employés de porter des gants et des bavettes pour éviter une infection par le coronavirus.

La direction du tourisme de Blida a, également, affirmé l’annulation de toutes les activités, manifestations et congrès scientifiques, programmés au niveau des établissements hôteliers.

Toujours au titre des mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour freiner la propagation du Covid-19, notamment à Blida, ou il est enregistré le plus grand nombre d’atteintes, le wali Kamel Nouicer a émis une nouvelle instruction portant sur la fermeture de tous les restaurants et cafés de la wilaya.

Dans le même sillage, les campagnes de nettoyage et de désinfection se poursuivent à travers l’ensemble des communes de la wilaya, avec une forte implication de la société civile et des citoyens, qui ont lancé des campagnes sur les réseaux sociaux, sous le mot d’ordre "nettoie ton quartier, tu gagne ta santé".