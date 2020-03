Coronavirus: les Etats-Unis deviennent le pays ayant le plus de cas confirmés au monde

Les Etats-Unis comptaient 82.404 cas confirmés de COVID-19 en date de jeudi 18h heure de l'Est (22h GMT), selon le tableau de bord interactif de l'Université Johns Hopkins.

Ils dépassent ainsi la Chine pour devenir le pays ayant le plus de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, d'après le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de cette université américaine.

Ce bilan national s'est alourdi de plus de 10.000 cas en moins de cinq heures. L'Etat de New York est devenu l'épicentre de la pandémie avec 37.802 cas signalés. Les Etats du New Jersey et de Californie ont rapporté 6.876 cas et 3.802 cas respectivement, selon l'université.

Le bilan des morts liées au COVID-19 dans le pays s'est établi à 1.178, dont 281 dans la ville de New York et 100 dans le comté de Kings, dans l'Etat de Washington (nord-ouest).

Les données du CSSE montrent que la Chine comptait 82.034 cas en date de jeudi 18h heure de l'Est (22h GMT). La Commission nationale de la santé (CNS) de la Chine a signalé 81.285 cas confirmés sur la partie continentale de la Chine en date de mercredi heure locale.

D'autre part, 410 cas confirmés ont été signalés dans la Région administrative spéciale de Hongkong, 30 cas dans celle de Macao et 235 à Taiwan.

Le bilan dans le monde s'est alourdi à 526.044 cas, dont 23.709 décès, selon le CSSE.