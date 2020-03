Les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021

Les 32es Jeux Olympiques d’été de Tokyo (Japon), programmés initialement du 24 juillet au 9 août 2020, se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021, a annoncé ce lundi le comité international olympique (CIO).

« Le comité international olympique (CIO), le comité international paralympique (IPC), le comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement métropolitain de Tokyo et le gouvernement japonais sont convenus aujourd'hui des nouvelles dates des Jeux de la XXXIIe Olympiade en 2021. Ces derniers auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Les nouvelles dates des Jeux Paralympiques ont elles aussi été arrêtées, soit du 24 août au 5 septembre 2021. », indique le CIO sur son site.

Le CIO avait annoncé lundi dernier le report des Jeux en de la pandémie de coronavirus.

Selon la même source, cette décision a été prise à la lumière de trois considérations majeures et conformément aux principes établis par la commission exécutive du CIO le 17 mars dernier et confirmés lors de la réunion d'aujourd'hui. Tout d’abord, protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes concernées, et contribuer à endiguer le virus de la COVID-19, préserver les intérêts des athlètes et du sport olympique ainsi que le calendrier sportif international.

L’instance internationale présidée par l’Allemand, Thomas Bach, a tenu également a confirmé que « tous les athlètes déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de 2020 et les places déjà attribuées le resteront pour 2021. Cette décision découle du fait que ces Jeux, en accord avec le Japon, demeurent les Jeux de la XXXIIe Olympiade ».

21 Algériens qualifiés pour Tokyo

A ce jour, 21 athlètes algériens ont réussi à composter leurs billets pour le plus important rendez-vous sportif de la planète. Il s'agit des boxeurs Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg), Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg), des coureurs Taoufik Makhloufi (800 et 1500m), Abdelmalik Lahoulou (400m haies) et Bilal Tabti (3000m steeple) ainsi que du nageur Oussama Sahnoune (50 et 100m nage libre), du pongiste Larbi Bouriyah.

En cyclisme, l'Algérie a obtenu trois billets qualificatifs, deux pour la course sur route et un autre pour le contre-la-montre.

Les places n'étant pas nominatives, les coureurs qualifiés seront connus avant le début des Olympiades.

En sports aquatiques, les véliplanchistes Hamza Bouras et Amina Berichi (spécialité RSX) ont composté leur billet pour Tokyo, de même que les rameurs Sid-Ali Boudina et Kamel Aït-Daoud en aviron (2000m skiff, deux de couple poids légers).

En canoë, l'Algérie sera également présente avec Amina Kheris dans l'épreuve du 200m K1.

La dernière Algérienne à avoir validé son ticket pour Tokyo est Houda Chaabi dans l’épreuve du Tir sportif (pistolet à 10m air comprimé).